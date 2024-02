Tutti parlano solo della vitamina C e trascurano questa che è fondamentale | addio stanchezza e rughe

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Usi creme a base diC per prevenire l’invecchiamentopelle? Dovresti considerare anche altre vitamine!conosciamo i benefici che reca l’assunzioneC. In particolare è molto benefica per la pelle. Infatti grazie alla sua capacità di stimolare la produzione di collagene, laC contribuisce a mantenere la pelle sana, elastica e giovane. Può anche aiutare a ridurre la comparsa di, macchie scure e altre imperfezioni cutanee. Oltre allaC ce n’è anche un’altra che contrasta l’invecchiamento – Cityrumors.itnoi quindi vogliamo ritardare il più possibile la comparsa die di segni di invecchiamento. Per questo facciamo più che bene a usare creme a base di ...