Tutti i numeri di Logink | la piattaforma cinese che preoccupa l’Occidente

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Cinque milioni di camion, oltre 200 centri logistici in tutto il mondo, diversi porti in Cina e all’estero, e oltre 450.000 utenti in Cina che possono utilizzarla sia per scopi commerciali, come prenotazioni online o richieste di prezzi, sia in contesti business-to-government, come sdoganamenti o dichiarazioni di carichi speciali”. Sono ididi gestione dati della logistica, citati in un rapporto del consorzio Choice (China Observers in Central and Eastern Europe). Come raccontato l’anno scorso da Formiche.net, si tratta di uno strumento che, venduto a basso prezzo (anche in Italia), consente al Partito comunistadi sfruttare colli di bottiglia ma anche tracciare carichi militari su navi commerciali., presente in sette grandi porti ...