Turnover Conegliano Ma Bergamo sciupa

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Niente da fare per la Volleyche non è riuscita ad approfittare di una Prosecco Dox Imocopiena di riserve. Coach Daniele Santarelli, tra un quarto di finale e l’altro col VakifBank Istanbul, ha deciso di far riposare quasi tutte le sue titolari, a cominciare da Isabelle Haak ma ha comunque conservato l’imbattibilità stagionale grazie a Gennari (14 punti), Squarcini (12), Lanier (11) e Piani (10). Davyskyba (top scorer ospite a quota 12)) non è bastata alle orobiche rimaste al terzultimo posto della classifica (l’ultimo utile per salvarsi) con due lunghezze di margine sull’Honda Olivero San Bernardo Cuneo. PROSECCO DOC IMOCO1991 3-0 (25-17, 25-14, 25-21). A.G.