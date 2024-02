Tunisia | nuovo ambasciatore italiano presenta le credenziali al Governo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’d’Italia in, Alessandro Prunas, hato l’8 Febbraio 2024, la copia delle lettereal ministro tunisino degli Esteri, Nabil Ammar. Lo annuncia su X la Rapnza diplomatica italiana aggiungendo che in tale occasione è stato “ribadito l’eccellente stato delle relazioni tra Italia e” e sono state “discusse future iniziative in numerosi settori”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.