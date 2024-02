“Tumore più grave di quello che dicono” Re Carlo | brutte voci da Londra sulla sua salute

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La notizia che rimbalza daè di quelle in grado di stravolgere equilibri e non solo. Riguarda reIII ed il futuro della corona. Re, nelle settimane scorse, è stata operato per la rimozione di un cancro alla prostata. Un, sembra, scoperto per caso durante esami routinari e sul quale i medici si erano espressi con la massima fiducia, supportati da cartelle cliniche e statistiche. Ilalla prostata cresce in genere lentamente, senza diffondersi al di fuori della ghiandola. >>“Cosa hanno messo nel vino”. Orrore in chiesa durante la messa, malore per il prete e poi la terribile scoperta E presenta un tasso di sopravvivenza a 5 anni superiore al 95%. Esistono tuttavia anche forme più aggressive, nelle quali le cellule malate invadono rapidamente i tessuti ...