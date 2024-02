TS – la Viareggio Cup | l’Inter e i consigli di Osimhen

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 2024-02-26 13:34:31 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport:ha trovato la sua decima vittoria consecutiva in questo 2024 e l’ha fatto con una prestazione importante sul campo del Lecce. Un 4 a 0 netto in cui la formazione di Inzaghi ha dimostrato la sua forza anche senza diversi titolari come Calhanoglu, Sommer e Acerbi oltre a Thuram in attacco e un Barella a mezzo servizio (è entrato nel secondo tempo). Una situazione che ha permesso al tecnico nerazzurro di mandare in campo anche Ebenezer Akinsanmiro. Centrocampista della Primavera che è arrivato dopo aver stregato lo scouting nerazzurro durante laCup. Un torneo giovanile importante che da anni mette in vetrina tanti talenti da tutto il mondo. Nella 72esima edizione, quella del 2022, il classe 2004 è stato uno dei protagonisti. Una storia particolare e un viaggio alla ricerca dei ...