Truzzu | ora è sorpasso | il guizzo che spaventa Todde e progressisti I casi di Cagliari e Sassari

(Di lunedì 26 febbraio 2024) E' il giorno del verdetto per le elezioni regionali in Sardegna. Iniziato alle 7 nelle 1.884 sezioni lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale dopo la giornata di votazioni di domenica 25 febbraio. Ore 14.58 -, si allarga il divariosi allarga il divario tra la candidata del campo largo a trazione Pd-M5s, Alessandra, e quello del centrodestra, Paolo. Nelle 59 sezioni in cui le operazioni di spoglio per le elezioni regionali in Sardegna si sono già chiuse e il 38,09% di schede scrutinate sulle 140 sezioni della seconda città dell'isola, l'esponente pentastellata ha raccolto 10.992 voti, pari al 53,06% delle preferenze, mentre il sindaco disi attesta al 37,74% ...