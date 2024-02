(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Usa, 24 febbraio 2024 "La prima e più urgente azionesarà la chiusura del confine, l'arresto dell'invasione, il rimpatrio deglidi Joe. Faremo tutte queste cose e dovremo farlo, perché nessun paese può sostenere ciò che sta accadendo nel nostro paese", le parole di Donaldal Cpac in Maryland. / Fb Cpac Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

«Non vorrete dav vero che due 80enni si contendano la Casa Bianca?»: si riassume con questa frase sfacciatamente ageisit la strategia last minute della 52enne ... (iodonna)

Ancora non si è placata del tutto la polemica sollevata dalle frasi di Donald Trump sulla Nato . In realtà, la prima volta che l’ex presidente americano ha ... (open.online)

Si tratta del caso dei finanziamenti illeciti all'ex pornostar Stormy Daniels. L'udienza sarà a New York (ilgiornale)

Crozza imita Biden e viene celebrato dalla destra americana. Ma in passato prese di mira anche Trump: Difetti messi in evidenza con maggiore incisività venerdì sera, Quando Biden-Crozza – tra un peto e l’altro ... Lo stesso attore, infatti, prese di mira proprio Donald Trump sia alla vigilia del voto ...tvblog

Trump ha vinto in South Carolina, Trump ha vinto le primarie: L’ex presidente ha battuto Nikky Haley nello Stato che ha governato per anni: la strada verso la candidatura per i Repubblicani è ormai spianata.esquire

Trump: Quando vinceremo rimpatrieremo gli stranieri illegali di Biden: "La prima e più urgente azione Quando vinceremo sarà la chiusura del confine, l'arresto dell'invasione, l'esecuzione di piccole esercitazioni, il rimpatrio degli stranieri illegali di Joe Biden. Farem ...ilgiornale