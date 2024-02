Trump | Il Paese è gestito da persone che lo stanno distruggendo | non accadrà di nuovo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Usa, 24 febbraio 2024 "Sono conservatore, ma le parole sono di buon senso. Il nostrodache lo. Non permetteremo che accada di. Avremo un grande esercito. Tutto nel nostrotornerà a funzionare correttamente. Funzionerà bene. Saremo rispettati in tutto il mondo. Saremo rispettati come non siamo mai stati rispettati prima", le parole di Donaldal Cpac. / Fb Cpac Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev