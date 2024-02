Trump annichilisce Nikki Haley in Carolina del sud | “A novembre dirò a Biden | vai via | sei licenziato”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Donaldha vinto anche le primarie delladel Sud con un margine di 20 punti sull’avversaria, che pure è stata una popolare governatrice di questo stato. E’ la quarta vittoria consecutiva, dopo i successi alle prime tre primarie in Iowa, New Hampshire e Nevada. A“guarderò dritto negli occhi di Joee gli: sei”, ha dichiarato, riprendendo le parole del suo show televisivo “The apprentice”. Arrivata seconda con il 40%, mentreè al 60%,ha annunciato che non intende arrendersi. Il 40% “non è un gruppo così piccolo – ha detto l’ex ambasciatrice all’Onu – ci sono importanti numeri di elettori alle primarie repubblicane che dicono di ...

