Truffa | si spaccia per carabiniere e con la sua complice raggira un' anziana

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Porto San Giorgio (Fermo), 26 febbraio 2024 - Un uomo l’ha contattata al telefono di casandosi perper comunicarle che il fratello e la nipote avevano investito un’e che avrebbe dovuto pagare lei per evitare che i suoi due parenti non incappassero in guai peggiori. In realtà era uno stratagemma per fare razzia degli averi della malcapitata che, da lì a poco, si è vista raggiungere da una donna che si è fatta consegnare monili in oro e denaro contante. E’ accaduto sabato pomeriggio a Porto San Giorgio e vittima dellaè stata una 80enne del posto. Erano da poco passate le 14 quando l’è stata raggiunta al telefono dal fintoche, come detto, le ha comunicato dell’incidente, specificando che l’assicurazione non avrebbe coperto i ...