(Di lunedì 26 febbraio 2024) Gli scienziati di un laboratorio tra i ghiacci dell'Alaska scompaiono, e poco dopo vengono trovati nudi e ibernati. A indagare sulla vicenda c'è Liz Danvers, che chiede l'aiuto della sua ex collega Navarro, con cui aveva lavorato a un caso anni prima. Soprannaturale e razionale, simboli...

HOT CORN RADIO | Il suono di True Detective 4 tra Billie Eilish, Fink e Johnny Cash: La musica e l'Alaska, Jodie Foster e un mistero che comincia proprio dalle note di una canzone di Billie Eilish: 24 canzoni per tornare in True Detective: Night Country ...hotcorn

La spiegazione definitiva del finale di True Detective Night Country: Lunedì 19 febbraio su Sky è uscito il sesto e ultimo episodio di True Detective: Night Country, quarta stagione della serie tv crime antologica creata da Nic Pizzolato, mentre la stagione in questione ...today

True Detective: Night Country è la stagione meglio recensita con il peggior episodio della serie: Supera la fenomenale stagione 1 dell'1% su Rotten Tomatoes, guadagnando una valutazione del 92%. Ha anche gestito in media 12,7 milioni di visualizzazioni per episodio. Tuttavia, per quanto riguarda ...gamereactor