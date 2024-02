True Detective | Night Country | il vero delitto è la serie stessa?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 26 febbraio 2024), soprattutto la prima stagione, è diventata un cult della televisione che ha influenzato in modo significativo il genere dei drama/thriller negli anni a seguire. Prodotta da HBO, nasce come un’operazione quasi respingente nei confronti del pubblico: intensa, verbosa, complessa – sia da un punto di vista tecnico che tematico. Eppure, nonostante puntasse a conquistare quasi una nicchia di pubblico più “esigente”, diventa un fenomeno globale in pochissimo tempo. Una delle caratteristiche forse più importanti di tutto lo show è di prendersi sempre molto sul serio, senza mai scendere a compromessi, mettendo al centro del racconto il dramma dei protagonisti, spesso legati da fili sottili seppur con punti di partenza diametralmente opposti. Questo, ovviamente, ha portato anche a passi falsi molto rumorosi; la seconda stagione, al netto di un ...