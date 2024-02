Trucco occhi Autunno Inverno 2024 | contrasti di vedute a Milano

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ildegliha dominato il make up della Fashion Week/25 senza perdere un colpo tra due opposti orientamenti stilistici. Da un lato, l’estetica grunge che si manifesta in smokey eye sfumati e fumosi e righe di eyeliner nero che esulano dall’eleganza bon ton del cat eye. Dall’altro, il glamour si mostra con glitter, ombretti pastello e cristalli a impreziosire lo sguardo. Scoprite come truccare lo sguardo, secondo le sfilate appena concluse della Settimana della Moda. Segreti appresi nei backstage che abbiamo seguito di persona e sulle passerelle....