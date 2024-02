Trovato a scuola con ferite e lividi. "Nostro figlio autistico picchiato da un'educatrice della cooperativa"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Reggio Emilia, 26 febbraio 2024 – “Homioda solo, in una stanzaelementare, con dei graffi e dei. Gli ho chiesto chi era stato e lui ha indicato l’educatrice. Da quel giorno, il mio bambino è cambiato: ha buttato il materiale scolastico e non c’è stato verso di farlo tornare a. Abbiamo sporto denuncia. Vogliamo sapere cosa è accaduto, vogliamo risposte". A parlare è la mamma di un bimbo con una grave forma di autismo: il fatto in questione risale al primo dicembre del 2022, la denuncia è stata presentata, dopo qualche tempo, ai carabinieri. E ora sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. La famiglia del piccolo, che ai tempi frequentava la quarta elementare, è assistita dall’avvocato Gisella ...