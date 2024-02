Troppo ritardo nello spoglio dei seggi elettorali in Sardegna | Rischio invalidamento

(Di lunedì 26 febbraio 2024) A più di dodici ore dalla chiusura, inloprocede con estremo. Alle 11 sono stati resi noti i risultati di appena 10 sezioni scrutinate su un totale di 1844 distribuite sull’isola. Nessun exit poll è stato diffuso alla chiusura delle urne, con l’inizio dellodifferito alle 7 di lunedì. Ma il tempo stringe per i presidenti e gli scrutatori dell’isola, che devono cercare di evitare in ogni modo la “tagliola” delle 19. In base alla legge della Regione, infatti, lodelle schedeha un timing che impone l’obbligo di terminare 12 ore dopo l’inizio Procede a rilento lodelle schede per l’elezione del presidente della Regione ...

Tempo di lettura: 2 minutiIn poche settimane sono andate via tante persone per incidenti sulle strade sannite e la cause possono essere tante. La velocità, ... (anteprima24)

LIVE Sci alpino, Slalom Palisades Tahoe 2024 in DIRETTA: Vinatzer rialza la testa, è sesto! E’ poker di vittorie per Feller: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Palisades Tahoe in Usa, valevole per la coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpi ...oasport

Al 39' del primo tempo il contatto in area rossonera: Orsato va al video e poi assegna il penalty che Koopmeiners realizza: Tre episodi da leggere, uno soprattutto: al 39’ pt Giroud calcia (in ritardo) il petto (non il viso ... non punibile; spinta Troppo light di Ederson a Pulisic per essere rigore (23’st).gazzetta

Sci: Feller vince lo slalom di Palisades Tahoe e ipoteca la Coppa di specialità, 6° Vinatzer: Manuel Feller è divenuto celebre per le sue discese spericolate e per la sua incostanza che gli ha spesso impedito di puntare in alto. Il talento austriaco sembra esser però maturato e la dimostrazion ...sportmediaset.mediaset