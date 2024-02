Troppe risse all’Opus Club a Flaminio | attività sospese in discoteca per 8 giorni

NBA - Rissa Heat vs Pelicans, Spoelstra non contento della sospensione di Jimmy Butler: La rissa tra Miami Heat e New Orleans Pelicans ha portato ben cinque giocatori a essere sospesi dalla NBA. Tra questi, in casa Heat, Nikola Jovic, Thomas Bryant ma soprattutto Jimmy Butler. Una ...pianetabasket

Cyberbullismo, il “Volta” di Caltanissetta dice basta: L'incontro sarà improntato sulla forza delle parole Un’iniziativa lodevole, per dire ufficialmente basta ad una pratica ormai troppo diffusa, e altamente nociva, tra i giovani. Si svolgerà ...zon

La NBA squalifica 5 giocatori dopo l’alterco durante Heat-Pelicans: Una partita per Jimmy Butler, Naji Marshall e Nikola Jovic, tre partite per Jose Alvarado e Thomas Bryant Senza troppa sorpresa, la NBA non ha mancato di distribuire le squalifiche due giorni dopo l’a ...nbareligion