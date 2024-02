Troppe assenze Marta Fascina | Forza Italia si ribella

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024)e montano i malumori.non era presente al recente congresso dia Roma e la sua assenza ha fatto scalpore. Ne parla un articolo di "Repubblica" pubblicato il 26 febbraio. Il Congresso è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nel 2024, infatti,si è fatta viva alla Camera dei deputati solo nella seduta del 6 febbraio. E poi l'assenza di Roma che tanto ha fatto parlare. Per questo ora in molti all'interno del partito azzurro chiedono azioni contro la "vedova" Berlusconi. E adesso spunta l'idea di tagliarle 1.200 euro al mese di "giustifica" alla Camera. Ma la strada è ancora lunga. Enon si darà facilmente per vinta.