Trigoria | uomo morto carbonizzato

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il 22 febbraio asu via Alvaro del Portolillo, verso le 19:00 di fronte al policlinico Campus Biomedico, è stato trovato da alcuni passanti il cadavere di una persona anziana, maschio. Immediatamente sono stati avvisati i Carabinieri di Pomezia che sono giunti sul posto. Secondo le prime indagini effettuate, dalla posizione sembra l’sia bruciato quando era ancora vivo. Disposta l’autopsia per ricavare ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti. La vittima non è stata ancora identificata. Non sono stati riscontrati segni di violenza. Vicino al corpo sono stati trovati un bastone, un accendino e un cappello. Al momento sembra essere esclusa l’azione di altre persone, si presume che l’si sia cosparso di benzina prima di appiccare lui stesso il fuoco con l’accendino trovato sotto il cadavere bruciato.