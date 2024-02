Trevisani | «Inzaghi? Tolto Guardiola | con tutti gli altri se la gioca!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024)risponde alla domanda sul livello di. Il giornalista apprezza il lavoro e la crescita del tecnico dell’Inter. EVOLUZIONE ? A Pressing, Riccardosulle scelte del mister nerazzurro a Lecce e sul suo livello: «Turnover? A +9 e con una gara da recuperare puoi fare determinate scelte. Di base l’Inter a Lisbona ha sofferto le pene dell’inferno e ha avuto bisogno dei titolari per rimontare. Il turnover ampio con sei-sette giocatori cambiati non va bene, ma dosato sì.? Non risponde alle provocazioni, ha fatto delle scelte tattiche molto identificate: non era scontato mettere Calhanoglu in regia, Dimarco dal Verona all’Inter, Mkhitaryan e Darmian titolari inamovibili. Ha avuto un’evoluzione pazzesca,, con ...