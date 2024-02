Trevisani | «Inter | con l’Atalanta decisiva! A +12 non perdi più!»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dall’ampio successo sul Lecce alla prossima decisiva sfida controper eliminare l’asterisco: il pensiero di Riccardosul cammino dell’in campionato. IMPRESSIONANTE – All’indomani dalla vittoria dell’sul campo del Lecce e in attesa dello scontro diretto con, Riccardonello studio di SportMediaset dichiara: «Secondo me per l’la partita decisiva è mercoledì contro. A tre giorni da quella di ieri, contro il Lecce, vinta con quattro gol, tante alternative e tanta facilità. I nerazzurri alla fine sono riusciti davvero a dominare il Lecce. È vero che la squadra di D’Aversa è in un momento negativo, però quella di Inzaghi dà un senso di forza impressionante e lo fa anche con le riserve, ...

Riccardo Trevisani reputa l’Inter tra le migliori in Europa, ma non la migliore. Il giornalista dice questo in studio per Pressing. CONCORRENZA EUROPEA – Non ... (inter-news)

l’Inter sceglie di non fare il turnover, il Milan no. I risultati in campo si vedono, li fa notare chiaramente Riccardo Trevisani su Cronache di ... (inter-news)

Per che squadra tifa Riccardo Trevisani Ecco la passione calcistica del telecronista: Ma per che squadra tifa Riccardo Trevisani Ecco la risposta! Per quale squadra tifa Riccardo Trevisani: Roma, Inter, Lazio o Milan Il telecronista Riccardo Trevisani non si è mai sbilanciato ...news.superscommesse

Pressing su Italia 1: domenica 25 febbraio in seconda serata: Domenica 25 febbraio, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “ Pressing ”. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Massimo Callegari e Moni ...sportmediaset.mediaset

Trevisani incredulo: "Ho visto una partita che poteva finire 14-0": In una diretta su Twitch il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha commentato i risultati dell'ultima giornata di Serie A.areanapoli