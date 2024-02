Treno sfreccia a tutta velocità per oltre 70 km senza conducente attraversando cinque stazioni – VIDEO

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Unad altadavanti a diverse. È successo domenica quando il mezzo ha viaggiato da Kathua in Jammu e Kashmir al distretto di Hoshiarpur nel Punjab, in India. Come riporta la BBC non c’è stato nessun ferito. Ilda 53 vagoni era in viaggio verso il Punjab da Jammu quando si è fermato a Kathua per il cambio dell’equipaggio. I funzionari dicono che ha iniziato a muoversi lungo un pendio sui binari della ferrovia dopo che il macchinista e il suo assistente sono scesi. Ilsi muoveva ad unadi quasi 100 km/h ed è riuscito ad attraversare circaprima di essere fermato per70 km. Subito dopo essere stati ...

