Trattori, rientra protesta a Bruxelles: quartiere Ue in tilt per ore, bloccato accesso all’aeroporto: I Trattori hanno poi bloccato le vie di accesso all’aeroporto di Bruxelles, rimuovendo il presidio dopo qualche ora. Le forze dell'ordine hanno chiuso i tunnel Reyers-Centre, Tervueren, Cinquantenaire ...fanpage

A Bruxelles la protesta dei Trattori, quartiere Ue in tilt per ore | L'Ue cede: "Possibile riaprire i negoziati": La Ue: "Possibile riaprire i negoziati" "Dovrebbe essere possibile già riaprire i negoziati in questo mandato" sulla Pac (Politica agricola comunitaria) "se vogliamo far qualcosa rapidamente per gli a ...msn

Trattori, rientrata la protesta a Bruxelles: bloccato (e poi riaperto) accesso all'aeroporto: Dal Consiglio si sentono ora i clacson dei Trattori. Fermato un tentativo di forzare un blocco in rue de La Loi a pochi metri. Sale la tensione nella manifestazione degli agricoltori a Bruxelles. Su ...ilmessaggero