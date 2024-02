Trattori | Meloni | ‘governo sempre battuto contro diktat ideologici Ue’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “L?agricoltura non è nemica dell?ambiente e della transizione ecologica, anzi, è l?esatto contrario. Se c?è qualcuno che ama il territorio, che vuole custodirlo e che lavora ogni giorno per preservarlo, tutelando anche identità e tradizioni, quel qualcuno è proprio l?agricoltore. Per questo, il Governo si èin Europa fin dal suo insediamentotutti queiche avrebbero colpito la produzione agricola europea e avrebbero messo a rischio quel concetto di sovranità alimentare che resta un nostro indirizzo irrinunciabile”. Così la premier Giorgiain un videomessaggio indirizzato all’Assemblea di Confagricoltura. “Abbiamo fatto sentire la voce italiana su tanti dossier e l?orientamento è progressivamente cambiato – rivendica la presidente del ...