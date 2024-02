Transnistria | se Putin apre il secondo fronte

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nel giro di pochi giorni smo se nella guerra tra Russia e Ucraina, e più in generale tra Russia e Occidente, sta per aprirsi un. Ecco le date: mercoledì 28, a Tiraspol, capitale dell’autoproclamata Repubblica della, si svolgerà il Congresso di tutti i rappresentanti eletti, dai deputati ai sindaci dei piccoli villaggi; InsideOver.

Cerchiate sul calendario il 29 febbraio. Perché potrebbe essere il giorno in cui Putin annuncerà l'annessione della Transnistria alla Russia. Il suo discorso ... (ilmessaggero)

La Transnistria ci riprova: “Pronti ad aderire alla Russia”: (di Renato Caputo ) Il 29 febbraio, Vladimir Putin intende parlare al parlamento per l'ultima volta durante il suo attuale mandato presidenziale. Due settimane dopo, i cittadini russi dovranno… Leggi ...informazione

Guerra in Ucraina, Zelensky: «Il 2024 sarà l'anno della svolta. L'Italia è dalla nostra parte». Il bilancio delle vittime: Dopo il vertice del G7 di sabato 24 febbraio a Kiev in occasione dell'anniversario dei due anni dall'inizio della guerra in Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato ...leggo