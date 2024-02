Tragedia Stellantis | i sindacati incalzano | ecco le richieste

Leggi tutta la notizia su anteprima24

In questi ultimi periodi ha ripreso a crescere il numero degli infortuni e dei morti sul lavoro. A partire da quello che è accaduto a Domenico Fatigati, possiamo sostenere che sia in atto una disapplicazione delle norme di sicurezza, mancati investimenti sulla modernizzazione e sull'organizzazione del lavoro e il ricorso costante ai lavori in subappalto. Vi è inoltre, una costante distrazione rispetto a questo tema da parte della politica, dei media e del pubblico: oggi quello che non è raccontato non esiste. A questo si aggiungono le scelte del legislatore che con la liberalizzazione della possibilità di liberalizzare gli appalti a cascata ha ulteriormente peggiorato la legislazione sulla sicurezza. Infine, come è noto, i mancati investimenti sugli ITL ed ASL ha generato una diminuzione costante dei controlli sui vari luoghi di lavoro. Tuttavia, alla luce di ...