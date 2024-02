Traffico Roma del 26-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Ardeatina e Lanina è più avanti tra Casilina Tiburtina stessa situazione interna tra Nomentana e Prenestina e tra via della Pisana e di Aurelia si sentirà in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24Teramo da via Fiorentini al Raccordo Anulare per rallentamenti e code per lavori su via Salaria all’altezza di Settebagni nelle due direzioni lavori anche su via Nomentana code tra la tangenziale Corso Sempione in questa direzione sulla stessa tangenziale coda in direzione dell’Olimpo tra Tiburtina e via Nomentana oltre alè segnalato anche un incidente mentre per lavori di potatura resta chiusa via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via nesazio nelle due direzioni ...