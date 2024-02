Traffico Roma del 26-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra la Pontina è Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana via Salaria tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra via della Pisana e via Aurelia ci senti la in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale è il raccordo anulare ci sono cose della capitale su via Flaminia raccordo anulare a Corso di Francia e su via Salaria dalla motorizzazione civile alla tangenziale sulla stessa tangenziale incolonnamenti dalla 24Teramo la galleria Giovanni XXIII in direzione dell’Olimpico è in carreggiata opposta da Corso di Francia via SalariaHo dovuto anche per gli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico dove 18:30 la ...