Traffico Roma del 26-02-2024 ore 14 | 30

(Di lunedì 26 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità da oggi il capolinea dei collegamenti bus 60268 alla stazione Tiburtina è spostato a via Guido Mazzoni a fianco del capolinea delle linee Cotral Inoltre le due linee 62 e 168 non effettuano più una fermata via Della Lega Lombarda 2 a viale delle Province e due per la 168 che collega la stazione Tiburtina con largo Maresciallo Diaz è inoltre prevista l’estensione dell’orario di servizio la linea adesso e attiva dalle 5:30 alle 23:30 dal lunedì al sabato ulteriori dettagli sono sumobilita.it passiamo alle altre notizie allo stadio Olimpico dalle 8:30 si giocheràTorino il piano viabilità e sosta e il trasporto pubblico per raggiungere l’area del Foro Italico sono su ...