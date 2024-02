Traffico Roma del 26-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto code per incidente sulla complanare della A24 tra il raccordo e Tor Cervara direzione tangenziale incidente con coda in via della Magliana nei pressi del viadotto della Magliana sempre per incidente e rallentamenti su via Isacco Newton altezza via Felice Bellotti in via Adriano Fiori incrocio con via Michelangelo Tilli altri incidenti sono segnalati in via Jose Maria in Vicolo di Papa Leone III allenamenti e code sulla Salaria tra Santa Colomba e la diramazione dinord versoauto in coda in viale dello Scalo di San Lorenzo in direzione Tiburtina per lavori code sulla Nomentana tra la tangenziale è Piazza Sempione sempre sulla Nomentana Vi ricordo che è chiuso il tratto tra via Zanardini e viagnoli Verso il raccordo ilè deviato sulle vie ...