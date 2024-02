Traffico Roma del 26-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Luceverdementre Mattia l’ascolto incidente sul lungotevere Arnaldo da Brescia in prossimità del Ponte Matteottirallentato da incidente anche sulla Bufalotta altezza via Monte Fumaiolo Vigne Nuove di radi per incidente anche sulla Flaminia all’altezza della Stazione Vigna Clara in direzione del centro sulla Salaria si procede in coda tra Santa Colomba e la diramazionenord versoper il dissesto del manto stradale è chiusa alla Nomentana tra via Giovanni Zanardini via Ettoregnoli in direzione raccordo verso Piazza Sempione consentito il transito al suoleggero i mezzi pesanti sono invece deviati ripercussioni inevitabili problemi e limitrofe riaperto invece alViale dell’Università tra Castro ...