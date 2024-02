Traffico Roma del 26-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità servizi per la mobilità Iniziamo dalla Nomentana la strada al momento è chiusa nel tratto da via Zanardini a viagnoli per una ballamento del manto stradale per quel che riguarda il trasporto pubblico sono le linee di bus 60 66311 343 e 350 le altre notizie rete tram per la sostituzione dei binaria via dei Reti a San Lorenzo da oggi ha modificato il servizio delle linee 23 e 19 la 2 che è interessata dal cantiere nel corso da e per il deposito viene sostituita da busso lungo tutto l’itinerario la linea 3 dopo la conclusione dei lavori di rinnovo dei Binari a viale Parco del Celio Avvia Labicana è di nuovo su trama tra la stazione di Trastevere e Porta Maggiore e viaggia con bus tra Porta Maggiore Valle Giulia Infine per la linea 19 tram a tracce uccelli Porta ...