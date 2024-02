Traffico Roma del 26-02-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente sulla Cassia in prossimità di via di Grotta Ci sono code nelle due direzioni per il dissesto del manto stradale divieto di transito in via Nomentana tra via Giovanni Zanardini e via Ettoregnoli in direzione raccordo verso Piazza Sempione È consentito il transito al sololeggero i mezzi pesanti sono invece deviati sulla Salaria Continuano i lavori la strada è chiusa in direzione del centro tra via Panama e via Bruxelles e tra Viale di Villa Grazioli e via Rubicone proseguono i lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 in direzione di via del Foro Italico interventi in programma fino al primo marzo per lavori Ai Binari trama in via dello Scalo di San Lorenzo è in via dei Reti da oggi la linea tram 2 ...