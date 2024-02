Traffico Roma del 26-02-2024 ore 08 | 00

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Luceverdementre Mattia l’ascolto sulla diramazionenord per incidente si rallenta tra il raccordo è Settebagni verso la uno si procede in coda perintenso lungo la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e mentre in esterna si rallenta tra Tor Bella Monaca e la Nomentana rallentamenti e code in tangenziale Tra Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi direzione Olimpicoin coda sul tratto Urbano della A24 da raccordo alla tangenziale intenso Anche ilsulle consolari ingresso nella capitale sulla Salaria Inoltre code dovute ai lavori all’altezza di Settebagni sulla Pontina code a tratti da Castelno il raccordo In quest’ultima direzione Al Trieste incidente in via Chiana nei pressi di via Tagliamento prudenza per i rallentamenti per il ...

Roma-Torino, da Smalling a Ndicka la difesa ora non è più in emergenza: c'è Traffico in mezzo: Roma Sembra passato un anno da quando non c'erano difensori, e Mourinho aveva suggerito, per provare a tamponare l'emergenza, di prendere il giovane Huijsen. Ndicka non c'era, Smalling ...ilmessaggero

Nella domenica ecologica sono state fatte 172 multe a Roma: Aumentano le verifiche e, di conseguenza, anche le sanzioni. Sono oltre 1700 i controlli e 172 le violazioni riscontrate dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, in occasione del blocco del ...romatoday

