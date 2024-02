Traffico Roma del 26-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Luceverdementre Mattia l’ascolto sulla diramazionenord per incidente si rallenta tra il raccordo è Settebagni verso la uno si procede in coda perintenso lungo la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Appia mentre in esterna si rallenta tra Tor Bella Monaca e la Nomentana rallentamenti e code in tangenziale Tra Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi direzione Olimpicoin coda sul tratto Urbano della A24 da raccordo alla tangenziale intenso Anche ilsulle consolari ingresso nella capitale sulla Salaria Inoltre code dovute ai lavori all’altezza di Settebagni sulla Pontina code a tratti a Castelno il raccordo In quest’ultima direzione Al Trieste incidente in via Chiana nei pressi di via Tagliamento prudenza per i rallentamenti per il ...