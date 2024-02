Tra i fringe benefit rientrano anche il mutuo ed il canone di locazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sono diverse le novità che riguardano i, che sono state introdotte attraverso la Legge di Bilancio 2024. Oltre l’elevazione a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per quelli con figli a carico la soglia di esenzione fiscale, il legislatore ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro di rimborsare ai dipendenti l’affitto e gli interessi delsulla prima casa. Questa misura, è bene ricordarlo, è stata introdotta unicamente in via sperimentale. Ma entriamo nel dettaglio e soffermiamoci proprio su questa nuova possibilità introdotta dalla Manovra 2024. E scopriamo in quale modo i dipendenti possono fruire di questi particolari: dal 2024 sono più generosi Dal 1° gennaio 2024 sono state introdotte alcune ...