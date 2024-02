Toscana | ecco dove le scuole saranno chiuse il 27 febbraio per allerta arancione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Firenze, 262024 – Scatta nuovainper rischio idrogeologico. Accadrà nella giornata di martedì 27. E diversi sindaci decidono per la chiusura delle, per evitare fin dal mattino un aggravio di traffico e situazioni di pericolo. Sono previste piogge anche intense con possibile ingrossamento dei corsi d’acqua minori. L’interessa in particolare l’intera costa, quindi le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto, ma anche le zone interne di queste province.i comuni che chiuderanno lenella giornata di martedì 27(elenco in aggiornamento). Provincia di Livorno ...