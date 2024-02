(Di lunedì 26 febbraio 2024) La squadra del, proveniente dalla Nigeria, vince la 74esima edizione deldigrazie alla vittoria per 2-0 in finale...

Torneo di Viareggio, domina l'Africa: vincono i nigeriani del Beyond Limits, record negativo in 70 anni per l'Italia: La squadra del Beyond Limits, proveniente dalla Nigeria, vince la 74esima edizione del Torneo di Viareggio grazie alla vittoria per 2-0 in finale sul Brazzaville,.

Diretta/ Beyond Limits Centre National Brazzaville streaming tv: finale africana (Viareggio Cup, 26 febbraio): Diretta/ Centre National Brazzaville Mavlon (risultato finale 1-0): decide Moussavou! (Torneo Viareggio 2024) Derby nigeriano che si sarebbe potuto ripetere anche nella finalissima, ma l'altra ...