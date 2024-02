Tornano pioggia e neve nelle previsioni meteo e scatta l'allerta gialla in 5 regioni: ecco quelle più colpite: Al nord est: nuvoloso con locali aperture sulle Dolomiti, coperto con pioggia debole altrove; Centro – Sul tirreno: coperto con pioggia moderata sui litorali, nuvoloso con locali aperture sulla ...notizie.virgilio

Bari: galletti al lavoro: Dopo essere rientrati nella notte da Bolzano, il gruppo biancorosso è tornato questo pomeriggio in campo in vista del turno infrasettimanale.tuttob

Moto2, test Portimao: Tornano in pista le SpeedUp di Aldeguer e Lopez: In realtà la solita Portimao non ha mantenuto una condizione di pioggia stabile per fare delle prove approfondite sulle rain, quindi le informazioni raccolte dalla squadra si basano su una ventina di ...sport.sky