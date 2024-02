Tornano i lavori | di nuovo tutti in fila Cantieri aperti su E45 e Raccordo | rischio-caos a Ponte San Giovanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Perugia, 26 febbraio 2024 – Non c’è pace per chi guida. Da oggi ricomincia la sarabanda deiintorno a Perugia, tra lo snodo diSane ilnel tratto Ferro di Cavallo-Corciano.utili e necessari, che rientrano nel piano di manutenzione programmato da Anas per le tormentate strade umbre. Ma che mettono i brividi, perché il traffico sarà ancora una volta strozzato su una viabilità in eterna sofferenza. SulPerugia-Bettolle, dalle 20.30 alle 6.30 di oggi e per due notti di marzo ancora da definire, sono in programma idi sostituzione dello spartitraffico centrale, che lascerà il posto a una barriera in calcestruzzo di ultima generazione più sicura e resistente. Quindi capace – assicura Anas – di resistere anche agli ...