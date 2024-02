Torna l’International Street Food | si parte da Prato

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 –daquet’anno, che si prepara a toccare tutta Italia. Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione 2023 con oltre 12 milioni di visitatori, sta dunque per ripartire la più importante manifestazione diin Italia, organizzata da Alfredo Orofino, che giunge all’ottava edizione. Sarà il primo week end di marzo da venerdì 1 a domenica 3, ad accogliere la prima tappa di questo importante tour, che toccherà contemporaneamente, quattro città diverse: Roma, Ariano Irpino (Avellino), Ancona eper poi proseguire, nei prossimi mesi con un fitto calendario di tappe, fino alla fine di novembre 2024. La tappa disi svolgerà in piazzale del ...

La PFM canta Fabrizio De André: un anniversario in musica al Teatro Golden: PFM Torna sui palchi ... Stone” UK ha inserito l’album “Photos of ghost” al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive. Nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso ...palermotoday

Immagine di repertorio. Credit: AGF: I talebani, Tornati al potere in Afghanistan dopo la fuga delle truppe Usa e occidentali da Kabul nell’agosto 2021, hanno ripreso le esecuzioni pubbliche negli stadi, giustiziando tre uomini negli ult ...tpi

De Biasio, Fondazione Diritti umani: “Manganellare gli studenti Conta il via libera della politica”: I manganelli sulla testa degli studenti sono Tornati a sorpresa o in realtà non erano mai passati di moda A che servono, per far crescere la paura o la rabbia È l’inizio di una ... Amnesty ...laprovinciapavese.gelocal