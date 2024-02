Torna alla vittoria la Polisportiva Galli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Arezzo, 26 febbraio 2024 –a sorridere la. La formazione di coach Garcia rialza la testa e dopo due sconfitte ritrova il dolce sapore della, superando Moncalieri al termine di una buona partita. Pur priva di Lazzaro, Amatori e Nasraoui, la squadra del patron Argirò ritrova l’apporto di De Cassan che pur a secco di punti fornisce un ottimo apporto a rimbalzo. Decisiva la seconda frazione, quando un break di 8-20 ha spaccato l’equilibrio del primo periodo dirottando la partita verso le ospiti. Menzione speciale va però a Petrova, top scorer di serata con 16 punti a referto e autrice di un’ottima prova. Cronaca: Parte forte la formazione di coach Garcia, con l’asse Reggiani-Petrova a firmare il primo parziale sul 7-14 di metà frazione. Moncalieri però non sta a guardare e con Mitreva e ...

Due ragazzi di 18 e 20 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Mesagne in provincia di Brindisi, all'ospedale un 32enne (notizie.virgilio)

Leao incide e Torna al gol: eguagliata un ex leggenda del Milan: Rafael Leao Torna al gol in campionato ... ma la squadra di Pioli resta comunque aggrappata alla possibilità di un’eventuale sorpasso. Le note positive dalla gara con i bergamaschi sono diverse per il ...spaziomilan

Reggio, Torna la Festa del Cioccolato: tre giorni di eventi ed intrattenimento: A grande richiesta Torna a Reggio Calabria, l’amata Festa del Cioccolato, quello artigianale s’intende, tutta un’altra cosa! Con il Patrocinio del Comune e della Confesercenti di Reggio Calabria, dal ...citynow

Al Liceo Classico Torna il concorso di latino nella memoria del preside Tebaldo Fabbri: Giunto ormai alla sua ventesima edizione, ilconcorso vede quest’anno la presenza di un centinaio di candidati provenienti dai licei Classici, Scientifici, delle Scienze Umane e Linguistici di Forlì, ...forlitoday