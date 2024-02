Torino Juric | «Dobbiamo evitare errori come con la Lazio»

Torino, Juric: “Gineitis Per far crescere i giovani è giusto dargli queste occasioni”: Le parole di Ivan Juric nel prepartita di Roma-Torino, gara valida per il posticipo della 26ª giornata del campionato di Serie A ...toro

Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Torino: giallorossi con Azmoun-Dybala: Sono ufficiali le formazioni di Roma e Torino, che si affronteranno tra poco nel posticipo ... A centrocampo, con Cristante, ci sono Paredes e Pellegrini, in attacco la coppia Azmoun-Dybala. Juric non ...tuttojuve

Roma-Torino in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A: È ancora emergenza in difesa per il Torino: recuperato Rodriguez che però siederà in panchina, out ancora Schuurs e Buongiorno. Davanti a Milinkovic ci saranno Djidji, Lovato e Masina. Juric per il ...fanpage