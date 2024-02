Tomaso Trussardi sbotta e smentisce lo staff di Chiara Ferragni | “Riduttivo e offensivo!”

Ferragni e il pasticcio su Trussardi, l'ennesimo "errore di comunicazione" del suo team: il comunicato stampa e la smentita (con tanto di foto): Dopo le voci su un presunto flirt tra Ferragni e Trussardi, ceo della casa di moda, ieri l'ufficio stampa che segue l'influencer ha parlato con l'Ansa per ribadire che Chiara e Tomaso «non si ...ilgazzettino

Travaglio sulla presunta rottura Ferragni-Fedez: "Colpa mia Ecco perchè lui non l'ha difesa": Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto per il momento di non commentare in modo diretto le voci che li vorrebbero separati da qualche giorno e tra i presunti motivi della rottura è finito anche il nome ...gazzetta

Tomaso Trussardi replica a Chiara Ferragni: “È stata offensiva”: Durissima replica di Tomaso Trussardi a Chiara Ferragni: l’ex marito di Michelle Hunziker, infatti, ha commentato la nota con la quale lo staff dell’influencer smentiva una presunta relazione tra i ...tpi