Tomaso Trussardi reagisce alle voci sul flirt con Chiara Ferragni | “Ecco cosa posso dire”

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È bastata la notizia della fine del matrimonio trae Fedez per accendere il gossip, edche in queste ore è spunta la voce secondo cui l’imprenditrice digitale avrebbe uncon. Neanche il tempo di diventare virale, che tale rumor è stato smentito dallo staff della. Una nota piuttosto controversa però, la quale ha spinto il collega imprenditore ad intervenire e chiarire meglio la sua posizione nel contesto.: la voce delÈ ormai sulla bocca di tutti la fine della relazione trae Fedez. L’hanno annunciato itti interessati in ...