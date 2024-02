Todde-Truzzu | testa a testa nelle elezioni in Sardegna

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Alessandra(Campo largo del centrosinistra) resta in, con i nuovi dati elettorali del voto di ieri affluiti alla Regioneda 139 sezioni, su un totale di 1.844, ma il vantaggio continua ad assottigliarsi. La candidata si conferma al 45,9%, l'avversario del centrodestra, Paolo, recupera e raggiunge il 45,3%%, mentre Renato Soru (Coalizione sarda) scende al 7,8% e Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) risale all'1%. Dalle 7, ora di inizio dello spoglio, sono stati ufficializzati i dati del 7,5% delle sezioni. «Sarebbe un errore sottovalutare i segnali del territorio perché ogni elezione è importante e non sarei drasticoconclusioni anche se fossero negative - lo dice il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ospite all'Aria che ...

“Calma e sangue freddo” queste le parole d’ordine che circolano negli ambienti interessati dalle elezioni Regionali in Sardegna . Le urne si sono chiuse e alle ... (ildifforme)

In giornata si saprà chi ha vinto la sfida tra Paolo Truzzu , Alessandra Todde , Renato Soru e Lucia Chessa: sono soprattutto i primi due a contendersi ... (ilgiornale)

Regionali Sardegna: tutti i dati sull'affluenza, alle 19 è del 44,1%: Alle ore 19 l'affluenza era del 44,1% (637.851 elettori). Nelle elezioni regionali del 2019, alla stessa ora, avevano votato 636.870 su 1.470.401 aventi diritto al voto (43,31 %). Nelle elezioni ...sardegnalive

Sardegna: Scrutinate 47 sezioni su 1844; Todde 46,3%, Truzzu 44,3%. Seguono Soru (8,4%) e Chessa (1%): Scrutinate 26 sezioni su 1.844: Truzzu 48,2%, Todde 44,1%. Terzo Soru con il 6,9%, Chessa 0,8% Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione, quando sono state scrutinate 26 sezioni su 1844, ora è in ...ansa

Elezioni Regionali in Sardegna 2024, i risultati in diretta | Todde avanti nelle città su Truzzu. Gasparri: «La situazione non mi pare positiva»: A sfidarsi Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia Chessa (lista civica) Ore 13:00 - A centrodestra più voti di Truzzu Se si scende nel ...corriere