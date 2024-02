Todde avanti a Cagliari | Sulcis e Porto Torres Truzzu a Oristano Sardegna | il Cdx a rischio flop

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Avvincente testa a testa nelle elezioni regionali in. Dai primi dati la candidata di M5S e Pd Alessandraè nettamentecittà e provincia, a, con numero superiori rispetto alle attese. Ma Paolo, candidato del Centrodestra voluto fortemente da Giorgia Meloni è din provincia die in diverse zone... Segui su affaritaliani.it

I Risultati delle elezioni in Sardegna stanno per arrivare. È infatti cominciato stamattina alle 7:00 lo spoglio delle schede e terminerà stasera alle 19:00. ... (ilgiornaleditalia)

I Risultati delle elezioni in Sardegna stanno per arrivare. È infatti cominciato stamattina alle 7:00 lo spoglio delle schede e terminerà stasera alle 19:00. ... (ilgiornaleditalia)

I Risultati delle elezioni in Sardegna stanno per arrivare. È infatti cominciato stamattina alle 7:00 lo spoglio delle schede e terminerà stasera alle 19:00. ... (ilgiornaleditalia)

Todde avanti a Cagliari, Truzzu ad Alghero: I primi dati ufficiali - non significativi per numero di sezioni scrutinate - confermano il vantaggio di Alessandra Todde su Cagliari e quello di Paolo Truzzu ad Alghero. Renato Soru pare non sfondare ...alguer

Oggi, il verdetto. Primi dati da Cagliari: centrosinistra avanti: È il giorno della verità. Del verdetto. Della chiarezza. In Sardegna è cominciato lo scrutinio e quando non c'è ancora nessuna certezza Giorgia Meloni guarda i primni dati di Cagliari (Alessandra Todd ...msn

Regionali, spoglio a rilento: dai primissimi dati Todde avanti a Cagliari: Emergono i primissimi dati ancora non ufficiali sulle elezioni Regionali sarde con lo spoglio che procede molto a rilento ...cagliaripad