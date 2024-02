Tiro a segno | Europei 10 metri Gyor 2024 | bronzo per l’Italia nella carabina maschile junior a squadre

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sono scattati a, in Ungheria, gli10diprima giornata dedicata alla categoria, arriva ilper. Assegnati i titolipistola a coppie miste e nelle prove individuali ed adellaaffermazione del magiaro Balint Kalman sullo svedese Victor Lindgren per 251.2 a 248.9, mentre l’austriaco Patrick Entner è dicon 226.4. Sesto posto per Tommaso Roberto a quota 163.3. Escono nelle ...

La Federazione Internazionale degli Shooting Sport, conosciuta anche come ISSF, si è proiettata in avanti. L’organo decisionale mondiale di tiro a volo e tiro ... (oasport)

Nelle qualificazioni ai Giochi olimpici di Parigi 2024 per il Tiro a segno sono state finora assegnate nelle specialità da 10 metri ben 80 carte olimpiche non ... (oasport)

Tiro a segno, gli Europei di Gyor la penultima occasione per l’Italia di acciuffare i pass olimpici da 10 metri: Nelle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il Tiro a segno sono state finora assegnate nelle specialità da 10 metri ben 80 carte olimpiche non nominali, 20 per ogni gara individuale: l ...oasport

Scoperto su una nana bianca il segno superficiale dell'inglobamento di un esopianeta o un asteroide: Grazie ai dati forniti da due strumenti del Very Large Telescope dell'ESO è stato scoperto quello che dovrebbe essere un segno metallico superficiale, localizzato nella zona dei poli, su una nana bian ...hwupgrade

Basket serie B. Roseto contro il Taranto si conferma capolista nel segno di Franceschin: (wn24)-Roseto – Quinta vittoria consecutiva per la Liofilchem Roseto che batte al PalaMaggetti Taranto, confermandosi capolista del girone. 84-74 il risultato finale: la gara è comandata sin dall’iniz ...wallnews24