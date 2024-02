Thiago Motta all'Università di Bologna | l'evento

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non poteva esserci momento migliore per questoe il suo staff docenti d’eccezione. Domani, 27 febbraio, alle 15,...

Fabio Caressa dice la sua sulla panchina della Juventus . Ieri sera il conduttore di Sky Calcio Club ha commentato in diretta tv: "Alcuni... (calciomercato)

2024-02-26 11:45:56 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: SÌPrendi gli appunti sul tuo ... (justcalcio)

Thiago Motta sarà ospite domani di un incontro nel quadro di ‘All around soccer’, serie ideata nel 2019 dall’Associazione italiana allenatori calcio. ... (sportface)

Fabbian, l’ultimo gioiello del Bologna: la recompra dell’Inter e il futuro: Dopo aver lanciato diversi giocatori come Orsolini, Ferguson, Zirkzee, Calafiori e Posch, Thiago Motta sta dando sempre più spazio a un profilo partito come riserva ma che si sta conquistando la ...tag24

Il 'professor' Thiago Motta sale in cattedra all'Università di Bologna: BOLOGNA - Mentre con il suo Bologna sta dando lezioni di calcio in una stagione fin qui fantastica, il suo tecnico Thiago Motta è pronto ora a salire in cattedra di fronte a degli studenti ...corrieredellosport

Il 9 marzo arriva l'Inter, Bologna già scalpita: prime ore di prevendita da 7mila biglietti staccati: Già alta la febbre tra i tifosi del Bologna per la sfida del prossimo 9 marzo contro l'Inter, in quel Dall'Ara che per la squadra di Simone Inzaghi è risultato un ...fcinternews