The Bear 3 | Jeremy Allen White parla del destino del suo personaggio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La star della serie tv di cucina Theha raccontato quale siano le sue speranze per il suonella terza stagione durante la serata di premiazione dei SAG Award tenutasi sabato 24 febbraio 2024.ha raccontato un curioso aneddoto: “Ero in volo per Chicago e mi è stato lasciato un bigliettino su un tovagliolo mentre ero in aereo. C’era scritto solo: ‘Spero che Carmy abbia un lieto fine’”. Ha poi continuato: “Credo che sia l’unica cosa che spero davvero. Che impari a capire un po’ meglio sé stesso, che apprezzi quello che ha e che trovi un po’ di pace“. The, di cui inizieranno le riprese della terza stagione proprio in questi giorni, ha fatto incetta di premi anche ai SAG Awards, fra cui miglior attore ae ...